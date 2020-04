Atletico Madrid, giocatori e dirigenti pagheranno lo stipendio ai dipendenti in disoccupazione

Dopo il Barcellona, anche l’Atletico Madrid dice sì al taglio degli stipendi. Giocatori e dirigenti dei Colchoneros hanno infatti rinunciato al 70% del loro ingaggio per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus in Spagna e pagheranno i salari ai dipendenti del club attualmente in disoccupazione a causa del blocco delle attività. L’iniziativa è indirizzata ai 430 impiegati che sono entrati nel programma ERTE, una disoccupazione temporanea alla quale hanno aderito diverse aziende spagnole in queste settimane di crisi.