Atletico Madrid, grana Diego Costa: stop di alcune settimane

Cattive notizie in casa Atletico Madrid: Diego Costa dovrà stare fermo per alcune settimane.

L’infortunio rimediato in amichevole contro la Juventus è più grave del previsto. Come comunicato dai Colchoneros attraverso i canali ufficiali, l’attaccante ha riportato una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L’Atletico Madrid spiega che l’attaccante è stato sottoposto ad una risonanza magnetica ma ancora non definisce l’entità dell’infortunio.

In ogni caso Diego Costa dovrà stare fermo per alcune settimane, ragion per cui si esclude il suo utilizzo all’esordio in Liga di domenica contro il Getafe. Toccherà dunque a Morata, supportato da Joao Felix, sostenere il peso dell’attacco colchoneros.