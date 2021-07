Atletico Madrid-Griezmann, ritorno possibile? I tifosi insorgono

Antoine Griezmann potrebbe tornare all'Atletico Madrid, ma i tifosi non sono soddisfatti

A volte ritornano. Antoine Griezmann e l'Atletico Madrid si sono dati tanto, arricchendosi a vicenda e migliorandosi continuamente. Poi, nel 2019, il clamoroso divorzio con il passaggio dell'attaccante francese al Barcellona. I Colchoneros sono tornati al successo nel 2021, vincendo la Liga, mentre per lo stesso Griezmann, per ora, le cose non stanno andando benissimo tra club e Nazionale. Con il Barcellona, infatti, l'intesa con Leo Messi e gli altri compagni non ha mai raggiunto un'intesa particolarmente elevata. Così ha preso corpo l'ipotesi un clamoroso ritorno all'Atletico da parte dell'attaccante. Un'idea che però ha già suscitato l'indignazione generale tra i tifosi Colchoneros. Questi ultimi, infatti, non hanno dimenticato il clamoroso passaggio al Barcellona e sui social hanno mandato in tendenza l'hashtag #Griezmannnotequeremos, ossia "Griezmann, non ti vogliamo". Insomma una situazione non ottimale per convincere il giocatore a tornare nella sua ex squadra. Basterà questo elemento a fare la differenza.