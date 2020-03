Atletico Madrid, il sogno di Trippier: “Voglio finire la carriera al Burnley…”

La scorsa estate, dopo quattro stagioni, ha detto addio al Tottenham per approdare all’Atletico Madrid di Diego Simeone. Stiamo parlando di Kieran Trippier, terzino inglese affermatosi anche con la maglia dei Colchoneros. Il giocatore, tuttavia, ha un sogno per la conclusione della sua carriera: tornare al Burnley, club nel quale ha già giocato dal 2011 al 2015. Queste le sue parole al Burnley Express.

SOGNO – “Ho un ottimo rapporto con Dyche, con lui sono sempre in contatto e parliamo di famiglia e di calcio. Se dovesse capitare l’opportunità, tornerei sicuramente a giocare là. Il mio obiettivo è ritirarmi al Burnley: solo per loro tornerei in Inghilterra”.