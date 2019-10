Atletico Madrid in ansia: si ferma Joao Felix

Ore di ansia in casa Atletico Madrid. JoaoFelix ha infatti accusato una distorsione alla caviglia nel corso della gara di campionato contro il Valencia, terminata sul punteggio di 1-1. L’attaccante si è accasciato a terra al 78′ minuto di gioco dopo un scontro con Parejo, non riuscendo più a fare ritorno in campo. La squadra di Simeone, a quel punto, aveva già effettuato tutti e tre i cambi a propria disposizione, vedendosi così costretta a giocare le battute finali della partita in dieci uomini.

Nelle prossime ore lo staff medico dei Colchoneros valuterà l’entità dell’infortunio, con il portoghese a forte rischio per il match di Champions League contro il Bayer Leverkusen in programma il martedì prossimo.