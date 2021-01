Atletico Madrid in difficoltà: la neve blocca gli allenamenti

In Spagna c’è una squadra sola al comando: l’Atletico Madrid. Tuttavia i Colchoneros non sono ancora in fuga. Colpa del calendario, che li ha costretti, per il momento, a saltare tre gare. Una di queste è quella con l’Athletic Bilbao, slittata a causa della violenta nevicata caduta in Spagna e in particolar modo nella capitale. Ma le brutte notizie per la squadra di Diego Simeone non finiscono qui: infatti, l’inagibilità dell’impianto di allenamento ha costretto la squadra a sospendere le sedute collettive. La gara contro il Siviglia è dietro l’angolo e l’Atletico rischia davvero di presentarsi al match senza il canonico avvicinamento per preparare la partita.