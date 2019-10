Atletico Madrid, Joao Felix e il curioso record: è il più sostituito della Liga

Joao Felix da record. Il portoghese dell’Atletico Madrid, passato alla cronaca questa estate per il suo trasferimento da 120 milioni di euro, mette a segno un altro, curioso, dato statistico.

Il classe 1999, infatti, è il calciatore del campionato spagnolo più sostituito in questo avvio di stagione. L’ex Benfica, sempre partito titolare nelle scelte del tecnico Simeone, è sempre stato cambiato a gara in corso. Quasi sempre. Joao Felix conta 7 sostituzioni in 8 gare giocando solo la sfida contro il Leganes per intero. Dopo un inizio da urlo, con gol, assist e tante giocate incredibili, adesso il Cholo e i tifosi Colchoneros vogliono qualcosa in più.