Atletico Madrid, Koke nuovo capitano: “Ho imparato dai migliori. Simeone? Ci chiede…”

Jorge Resurrección Merodio, meglio noto come Koke, è diventato nuovo capitano dell’Atletico Madrid. Diego Simeone, allenatore dei Colchoneros, lo ha nominato dopo l’addio di Godin che ha preso la via di Milano, sponda Inter.

Il centrocampista spagnolo, classe 1992, ha parlato ai microfoni di El Pais della nuova responsabilità e del nuovo approccio del proprio allenatore.

FASCIA – “Essere capitano è per me un orgoglio e un privilegio. Sono qui da quando avevo sei anni e ne ho fatti dieci in prima squadra. Sono di casa, ho potuto imparare dai migliori capitano che si potessero avere: Antonio López, Gabi, Godín, Tiago, Raúl García…”, ha detto Koke.

SIMEONE – E sul rapporto con il mister e la stagione che è ormai alle porte: “Conosco Simeone, la sua idea di pensare partita dopo partita. Che sia amichevole o gara ufficiale. Quest’anno pensa più in maniera offensiva. Sta lavorando sul 4-3-3 e ci chiede di giocare più all’attacco. Rispetto al passato vuole più possesso palla e azioni d’attacco”.