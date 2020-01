Atletico Madrid, la Liga si allontana: nuovo k.o., l’Eibar vince 2-0

Lo scatto del Real Madrid fa malissimo alle dirette inseguitrici e rompe l’equilibrio. I Blancos vincono lo scontro diretto con il Siviglia e distanziano gli andalusi di otto punti. Poi ci pensa l’Atletico Madrid a fare harakiri e a perdere contatto dalla vetta della classifica. I Colchoneros di Diego Simeone cadono in casa dell’Eibar. Dopo 10 minuti la squadra dell’ex Inter e Lazio è già in svantaggio: sugli sviluppi del calcio d’angolo, Burgos si inserisce e trafigge imparabilmente Oblak. La reazione dell’Atletico non sortisce effetto. I Colchoneros sono imprecisi e manca sempre l’ultimo passaggio o il tiro per graffiare. Non stecca l’Eibar che al 90′ raddoppia con Edu Exposito con un tiro preciso sugli sviluppi del corner. Giornata nerissima per Simeone: il Real scappa a più otto e il sogno della Liga si allontana forse definitivamente.