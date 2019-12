Atletico Madrid, l’ex Fernando Torres: “Simeone? Solo chi è all’esterno può avere dubbi su di lui”

Stagione fin qui non semplicissima per l’Atletico Madrid, costretto a navigare solamente al sesto posto in Liga. Un rendimento che ha messo in discussione l’operato del tecnico Diego Simeone, difeso però in queste ore dall’ex attaccante dei Colchoneros Fernando Torres. Queste le parole dello spagnolo raccolte da Marca a margine dell’inaugurazione del campo di calcio creato dalla sinergia tra la Fundacion Cruyff e la Fundacion La Caixa presso la scuola Francisco de Quevedo, dove l’ex calciatore è cresciuto.

ATLETICO – “Io vedo molto bene la squadra, in una stagione ci sono sempre alti e bassi, ma l’Atletico, quando inizia la parte più importante della stagione, risponde sempre. Simeone? I dubbi su di lui vengono solamente dall’esterno: sa benissimo cosa vuole e alla fine raggiunge sempre i suoi obiettivi. Certo, non è normale vedere l’Atletico quinto o sesto in classifica, ma rimane sempre competitivo. Il problema del gol? Lo sento dire da quando avevo 17 anni, ma ci sono giocatori e attaccanti fantastici”.

