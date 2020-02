Atletico Madrid, l’ex Maxi Rodriguez difende Simeone: “La gente deve essergli solamente grata”

Una stagione complicata, quella vissuta fin qui dall’Atletico Madrid. Il rendimento altalenante dei Colchoneros ha scatenato qualche critica nei confronti del tecnico Diego Simeone, difeso ai microfoni di AS dall’ex Maxi Rodriguez, oggi in forza al Newell’s Old Boys.

SIMEONE – “Diego è una bandiera per l’Atletico, il club deve considerarlo come tale. Competere ogni anno con Barcellona e Real Madrid, è difficile, fino a qualche anno fa era impensabile. La gente può solamente essergli grata”.

MESSI – Il centrocampista si è poi soffermato a parlare di Lionel Messi: “E’ difficile immaginare Leo qui, ma i tifosi lo aspettano. Ha espresso più volte amore nei confronti di questa maglia, è un onore sapere che sia nato a pochi metri da questo stadio”.