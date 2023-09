Atletico Madrid, Llorente: “Buone sensazioni per il derby. Real favorito? Dico che…”

Luci sul Wanda Metropolitano. La casa dell' Atletico Madrid si prepara ad ospitare l'infuocato derby della capitale spagnola. Il confronto fra Colchoneros e Merengues. Per i ragazzi di Simeone ha parlato in conferenza Marcos Llorente : "Le sensazioni per questo confronto sono buone. La squadra sta molto bene, l'altro giorno abbiamo fatto una grande gara contro la Lazio nonostante il pareggio. Penso davvero che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro che dovrà essere confermato in vista di questa partita".

Llorente non dà molto peso ai pronostici che vedono il Real favorito: "Onestamente non mi motiva né mi demotiva. Dobbiamo semplicemente fare quello su cui lavoriamo in settimana, quello che ci chiede l'allenatore e questo è quello che dobbiamo fare per poter vincere questo derby, non ci preoccupa altro. E' ​​una gara speciale perché è importante. Abbiamo un grande avversario davanti a noi, stanno disputando un ottimo inizio di stagione e questo motiva me e tutti a provare a fare una buona partita".