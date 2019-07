Atletico Madrid, Llorente: “Il risultato con il Real? Non sono sorpreso…”

Il 7-3 rifilato dall’Atletico Madrid ai cugini del Real, seppur in amichevole, non può non lasciarsi dietro di sé un lungo strascico di commenti. Quest’oggi, come raccolto da AS, ha parlato il centrocampista dei Colchoneros Marcos Llorente, prelevato in estate proprio dalle merengues.

VITTORIA CON IL REAL MADRID – “Siamo contenti del risultato, sappiamo che i blancos sono un grande club. Siamo soddisfatti della partita, del risultato e del lavoro che stiamo portando avanti. Il risultato non mi ha scioccato. Sono molto felice per la squadra e i miei compagni, ora però dobbiamo fare ancora di più. L’euforia? Dobbiamo essere consapevoli che si trattava solamente di una partita precampionato”.

OBIETTIVI – “L’obiettivo è quello di essere competitivi in ogni gara dando il massimo. Dobbiamo dare tutto in ogni occasione”.