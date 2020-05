Atletico Madrid, Lodi positivo al Coronavirus

Con la ripresa degli allenamenti e i test medici, c’era da aspettarsi qualche caso di positività al virus tra le squadre. In Serie A i casi non mancano e parecchi calciatori dovranno nuovamente trascorrere i 10 giorni di quarantena obbligatoria. La sensazione è che anche nei prossimi giorni, con l’avanzare dei test, ci saranno nuove positività nel mondo del calcio.

ATLETICO MADRID – Anche in Liga sono alle prese con la positività di un giocatore dopo due mesi di isolamento. Si tratta di Renan Lodi. L’esterno brasiliano dell’Atletico Madrid è risultato positivo al tampone e ora dovrà tornare in quarantena. Finito il periodo di isolamento per lui ci saranno altri test. A dare la notizia è stata la testata brasiliana GloboEsporte che ha parlato di un caso asintomatico. Nessun allarme invece dagli altri club di Liga che hanno ripreso i test medici dei calciatori e staff.