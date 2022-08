Atletico Madrid, Morata doppietta: “Club tra i migliori al mondo e Joao Felix…”

Il centravanti ha fatto una bella doppietta contro il Getafe nel 3-0 esterno al debutto in Liga.

Redazione ITASportPress

Ferragosto on fire per Alvaro Morata e l'Atletico Madrid e non solo per le alte temperature tipiche del periodo. I Colchoneros hanno fatto il loro debutto in Liga contro il Getafe vincendo grazie anche alla doppietta del centravanti spagnolo ex Juventus.

Grande pratonista l'ex bianconero che nel post gara, come riportato da Marca, ha avuto parole al miele per il suo club e per il suo compagno di reparto Joao Felix: "La verità è che Joao Felix ha un talento speciale e quell'ultimo passaggio è stato perfetto. Dobbiamo continuare a lavorare", ha detto Morata.

A livello personale, poi, lo spagnolo si è goduto il momento: "Voglio davvero giocare qui, lavorare e competere in tutte le competizioni. L'Atletico è uno dei migliori club del mondo, lavoro e sono felice qui. L'allenatore è fortunato ad avere giocatori forti come quelli che ci sono in questa squadra. Per raggiungere gli obiettivi, devi lavorare sodo e competere. Due gol? Ripeto come ho detto prima: voglio solo lavorare ogni giorno quando indosso questa maglietta".