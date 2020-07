Atletico Madrid, Morata in gol in meno di 1 minuto: record in questa Liga ma non in assoluto

Un gol lampo non basta all’Atletico Madrid per vincere la gara contro il Celta Vigo, ma è abbastanza per Alvaro Morata per entrare nella storia di questa stagione. Lo spagnolo, infatti, come scrive Mundo Deportivo, ha realizzato la rete più veloce di questo campionato per i colchoneros. Dopo appena 50″, il centravanti ha mandato in rete uno splendido assist proveniente dalla destra realizzando un gol quasi senza precedenti.

Morata: record non assoluto

Come scrive il quotidiani iberico, Morata ha segnato il suo terzo gol nelle ultime due partite in 51 secondi dall’inizio della sfida contro il Celta de Vigo. Il più rapido sigillo in questa stagione di campionato da parte dell’Atletico Madrid ma non un record assoluto. Infatti, in passato il gol più veloce per i colchoneros era stato messo a segno da Oliver Torres contro il Betis nella stagione 2013-14, in 13 secondi. In assoluto, invece, era stato Joseba Llorente a stabilire nel 2007-08 con la maglia del Valladolid contro l’Espanyol il record in Liga di una rete dopo appena 7 secondi di gioco

