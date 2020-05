Atletico Madrid, Morata: “Mi manca il calcio, vogliamo tornare ad allenarci”

Prove di ripresa in Spagna, con i calciatori che si stanno sottoponendo in questi giorni ai controlli in vista di una ripartenza dei campionati. Tra questi Alvaro Morata, che si è recato nella mattina di mercoledì 6 maggio nelle strutture dell’Atletico Madrid per eseguire i test indicati dal protocollo. Queste le sue parole raccolte da AS.

NOSTALGIA – “Senza i miei compagni non è lo stesso, non è lo stesso allenarsi da solo, ma solo alzarsi e venire cinque minuti qui è speciale. Mi è mancato tutto. Noi vogliamo allenarci, sia individualmente che in gruppo. Dobbiamo accettare le regole e fare di tutto affinché ci siano meno rischi possibili”.