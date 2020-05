Atletico Madrid, non solo Lodi: altri 9 calciatori sarebbero stati contagiati dal coronavirus

Non solo Renan Lodi. In casa Atletico Madrid i casi di coronavirus sarebbero stati di più. Dalla Spagna, ed in modo particolare AS, spiegano come nelle scorse ore, a seguito dei test effettuati, solamente Lodi sia risultato positivo mentre per almeno altri 9 giocatori si sarebbe riscontrato come nel loro organismo siano già presenti gli anticorpi.

Questo vorrebbe dire che diversi di loro avevano, in passato, contratto il virus ma che adesso sono immuni. Per questa ragione. l’unico fra i colchoneros che ad oggi non potrà riprendere gli allenamenti individuali e successivamente, a seconda dei futuri test, anche quelli di squadra, sarà l’ex Athletico Paranaense. In casa Atletico Madrid, adesso, monitoneranno al meglio la questione.