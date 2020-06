Atletico Madrid, nuovo primato per Oblak: 100 gare senza subire gol

Come gli attaccanti, anche i portieri hanno statistiche e numeri a cui tengono particolarmente. Uno dei dati più piacevoli per l’estremo difensore riguarda il numero di clean sheet, ossia di partite con rete inviolata. In casa Atletico Madrid c’è da festeggiare un traguardo speciale: con il 5-0 rifilato all’Osasuna, i Colchoneros hanno permesso a Jan Oblak di raggiungere la centesima gara senza incassare reti in Liga. Il portiere sloveno ha commentato al termine del match: “Solitamente non sono un tipo che guarda molto alle statistiche. So che è un traguardo di cui si parla molto, è una cifra tonda, un bel numero. Spero di non fermarmi e di non subire gol anche nelle prossime partite da qui alla fine del campionato”.