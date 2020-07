Atletico Madrid o Real, per Courtois non cambia: primo portiere a vincere la Liga con entrambe le squadre

Thibaut Courtois vince ancora la Liga. Dopo averlo fatto con l’Atletico Madrid, adesso il 28enne belga ci riesce anche col Real Madrid. Un trionfo che sa di record dato che nessun altro portiere ci era mai riuscito prima.

Courtois: record non assoluto

La vittoria del 34° titolo in Liga è senza dubbio un grande successo per il Real Madrid ma anche per il portierone belga che ha respinto le critiche dopo una fase iniziale piuttosto altalenante. Courtois è riuscito a diventare un punto fermo della squadra garantendo 18 partite senza subire reti, un risultato incredibile che ha contribuito in modo evidente al trionfo finale.

Come detto, quindi, il belga è protagonista di un inedito doppio successo con le due squadre di Madrid. Un fatto raro ma non inedito totalmente. Infatti, il portiere è diventato il secondo giocatore della storia a vincere il campionato spagnolo con entrambe le società madrilene. Prima di lui ci era riuscito l’attaccante José Luis Perez-Payà,che divenne campione con l’Atletico Madrid nel 1951, e nel 1954 e 1955 con il Real Madrid. In ogni caso Courtois è stato il primo portiere in assoluto.

LA SUPER TIFOSA INFIAMMA I SOCIAL