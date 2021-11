Atletico Madrid rimontato nel recupero, Simeone: “La colpa è dell’allenatore”

Il Cholo fa mea culpa dopo il 3-3 col Valencia

Il tecnico argentino ha fatto autocritica in conferenza stampa prendendosi la responsabilità di quanto accaduto: "Faccio i complimenti ai miei giocatori per aver disputato una gara straordinaria dopo la sforzo in 10 contro il Liverpool", le parole del Cholo. "Abbiamo giocato con personalità, con ordine, segnando dei grandi gol. Stavamo vincendo 3-1 e di solito l'allenatore a quel punto fa scelte giuste. Stavolta, però, ha sbagliato. In questo caso gli errori dell'allenatore hanno avuto come conseguenza gli ultimi 5 minuti e i gol presi. Sono cose che succedono nel calcio e che sicuramente avrete già visto".