Atletico Madrid, Saul a Griezmann: “Ci hai complicato i piani”

La partenza di Antoine Griezmann ha scompaginato i piani dell’Atletico Madrid. I Colchoneros hanno avviato una profonda rifondazione della rosa e speravano di poter contare ancora sulle prodezze dell’attaccante francese. Tra i più delusi per questo addio c’è Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo ha parlato a Cadena Cope ed ha spiegato il suo stato d’animo: “Griezmann aveva già deciso di lasciare il club, ma mi ha comunque sorpreso. Era un giocatore importante e la sua partenza ha complicato i piani della società. L’Atletico è sopra ogni cosa e lui ha dato tutto per questa maglia. Per questo motivo non c’è nulla da rimproverargli”: