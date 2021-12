Atletico Madrid sconfitto dal Real, fair play Simeone: “Mi piace il gioco di Ancelotti”

Parla il Cholo dopo la sconfitta ndel derby di Madrid

Vince il Real Madrid nel derby contro l' Atletico e a mister Diego Pablo Simeone non resta che fare i complimenti al collega Ancelotti e ai rivali. K.o. per 2-0, la formazione del Cholo è stata inferiore a quella blanca e nel post gara sono anche arrivate parole "al miele"... inattese.

RIVALI - Sulla differenza nella gara tra le due squadre: "Cosa è mancato all'Atletico? Abbiamo dovuto giocare con Kondogbia come difensore centrale, e non dobbiamo dimenticare la partita in Portogallo a metà settimana (in Champions ndr), che ha lasciato una certa impronta. Il Real Madrid è molto bravo, forte, mi piace molto il loro calcio. Ancelotti è tornato a fare bene il suo lavoro".