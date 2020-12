Atletico Madrid sconfitto nel derby ma Cerezo punge: “Abbiamo ancora del vantaggio…”

Dopo la sconfitta rimediata contro il Real Madrid nel derby di Liga, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha ammesso che non è stata una grande serata per i colchoneros ma nonostante tutto può ancora vantare un certo vantaggio sui rivali cittadini. Parlando ai media iberici, il numero uno ha punzecchiato i blancos.

Cerezo: “Sconfitti ma ancora con del vantaggio…”

“Non è stata senza dubbio la nostra serata. Sono arrivati la prima sconfitta e i primi due gol subiti in una partita”, ha detto Cerezo facendo un sunto di quanto accaduto contro il Real Madrid. “Prima o poi doveva accadere. Joao Felix? La rosa è lunga e tutti vogliono giocare, ci sono giocatori che non sono in giornata e bisogna capirlo. Abbiamo ancora un vantaggio in Liga e devo dire che questo campionato è ancora lungo. Adesso dobbiamo provare a vincere domenica prossima”.