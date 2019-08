Atletico Madrid, si ferma Morata: distorsione al ginocchio

Brutte notizie in casa Atletico Madrid. Alvaro Morata, come fa sapere il club spagnolo attraverso un comunicato, ha riportato una distorsione al ginocchio di moderata intensità nel corso dell’allenamento di mercoledì e sarà così costretto a saltare i prossimi impegni. A forte rischio, a questo punto, anche la partecipazione dell’attaccante alle prossime gare valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020 che dovrà affrontare la sua nazionale.

Morata, a Madrid dallo scorso gennaio, è stato acquistato quest’estate a titolo definitivo dai Colchoneros, che lo hanno prelevato dal Chelsea.