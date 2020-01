Atletico Madrid, si rivede Diego Costa: l’attaccante torna ad allenarsi dopo l’operazione

Dopo il ko con l’Eibar, arriva una buona notizia per l’Atletico Madrid. Come raccolto da Marca, Diego Costa, reduce da un’operazione ad un’ernia al disco alla quale si è sottoposto lo scorso 21 novembre, è tornato ad allenarsi sul campo. L’obiettivo del centravanti è quello di tornare a disposizione per la doppia sfida di Champions League contro il Liverpool, valevole per gli ottavi di finale.

Il recupero di Diego Costa potrebbe rivelarsi fondamentale per i Colchoneros, fin qui sterili sul piano offensivo. Non a caso, in queste ore, la dirigenza del club spagnolo sta andando all’assalto dell’attaccante del Paris Saint-Germain Edinson Cavani.