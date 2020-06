Atletico Madrid, Simeone da record: allenatore più vincente in Liga

Diego Pablo Simeone nella storia dell’Atletico Madrid e della Liga. Con la vittoria ottenuta sabato nel match contro l’Alaves, il Cholo è diventato il mister colchoneros più vincente nella storia del massimo campionato spagnolo. 195 i trionfi dell’argentino, uno in più di Luis Aragones.

Simeone da record: il più vincente con l’Atletico Madrid in Liga

La vittoria per 2-1 ai danni dell’Alaves non solo ha portato l’Atletico Madrid di nuovo al terzo posto in classifica, ma ha anche permesso a Simeone di diventare il tecnico colchoneros con il maggior numero di vittorie nella Liga. Il detentore del record con la squadra di Madrid era Luis Aragones, che aveva 194 successi. Adesso, il Cholo lo sorpassa mettendo in bacheca la vittoria numero 195. La stessa società spagnolo ha voluto esaltare il risultato ottenuto da Simeone con un post social su Twitter e una nota sul sito ufficiale.

QUI LE NEWS DI GOSSIP