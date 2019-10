Atletico Madrid, Simeone: “Diego Costa frustrato dai gol di Morata? Macché, sono ottimi amici…”

Vigilia di campionato per l’Atletico Madrid. I Colchoneros, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Athletic Bilbao, faranno visita all’Alaves. Una gara che è stata presentata in conferenza stampa da Diego Simeone, con il tecnico che si è soffermato a parlare di Alvaro Morata e Diego Costa.

FRUSTRAZIONE – “Diego Costa frustrato per i gol di Morata? No, anzi, è molto contento. Loro due sono ottimi amici. E’ normale che adesso sia un po’ teso, gli attaccanti vivono per segnare. Alvaro? Adesso gioca più libero. Comunque insieme a loro potrebbe giocare anche Correa: è un calciatore importante che adesso sta crescendo”.