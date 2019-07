Atletico Madrid, Simeone ‘difende’ il Real: “Questa partita non rispecchia la loro forza”

L’incredibile successo per 7-3 non deve ingannare. L’Atletico Madrid di Diego Simeone è uscito trionfante dal primo derby di Madrid contro il Real andanto in scena nel New Jersey per la ICC 2019. Stando a quanto affermato nel post gara dal Cholo, infatti, si tratta solo di un’amichevole e bisogna andarci con i piedi di piombo.

Come riporta Mundo Deportivo, l’allenatore dei Colchoneros è molto soddisfatto ma ci va cauto prima di esaltarsi: “Lavoriamo secondo il nostro programma. Abbiamo preparato bene questa partita e come i primi 25 minuti contro il Chivas abbiamo messo in mostra rapidità di circolazione palla con passaggi veloci. La nostra migliore partita di queste amichevoli è stata quando siamo rimasti con 10 proprio contro Chivas. La gara contro il Real Madrid ci fa contenti. I nostri obiettivi? Non mi faccio prendere dall’entusiasmo. Vivo la realtà del momento. È stata una buona partita. Sicuramente genera ottimismo ed entusiasmo ma ora aspettiamo le prossime in vista de La Liga. Abbiamo preparato bene la partita e siamo stati bravi a colpire il Real perché sapevamo come fargli male. Detto questo, sono convinto che questa gara non rispecchi la loro vera forza“, ha concluso Simeone.