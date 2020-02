Atletico Madrid, Simeone: “Dobbiamo dimostrare di essere ancora vivi”

Momento difficile per l’Atletico Madrid, reduce dalla sconfitta per 1-0 nel derby con il Real. Della situazione in casa Colchoneros, alla vigilia della gara con il Granada, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Diego Simeone. Queste le sue parole raccolte da AS.

CRISI – “Ci stiamo concentrando per migliorarci, dobbiamo lasciarci alle spalle il periodo negativo. Vogliamo dimostrare al campionato che siamo ancora vivi. Da adesso saranno tutte finali, abbiamo una grande responsabilità. Mi aspetto che il pubblico comprenda il nostro momento e che la squadra si renda conto della situazione in campionato. Questa, al momento, è la cosa più importante”.

DIEGO COSTA – “Si è unito al gruppo negli allenamenti, non vede l’ora di scendere in campo. Per noi averlo a disposizione è molto importante, saranno i medici a dirci quando potrà essere impiegato”.

