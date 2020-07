Atletico Madrid, Simeone euforico: “Col Liverpool fatto il salto di qualità”

Negli ultimi tempi l’Atletico Madrid ha collezionato con una certa frequenza diversi secondi posti. Piazzamenti di prestigio, che però hanno contribuito a creare la fama di squadra troppo spesso incline a mancare l’appuntamento con la vittoria. Una tendenza che i Colchoneros vogliono iniziare a interrompere, magari a partire già da questa stagione.

SVOLTA

Il tecnico Diego Simeone è convinto che una prima svolta sia già avvenuta. Merito dell’impresa negli ottavi di finale di Champions, quando l’Atletico eliminò il favoritissimo Liverpool: “Ho visto dei miglioramenti dopo la partita con il Liverpool, i ragazzi hanno lavorato molto. Mi sono confrontato con loro singolarmente quando non ci siamo potuti allenare, ma poi siamo tornati in campo nel migliore dei modi. Da quel momento in poi c’è stato il salto di qualità nei giocatori come Morata, Correa, Carrasco e Llorente”.