Atletico Madrid, Simeone: “Final 8? Sarà una Champions esigente”

La Champions League si disputerà nonostante la grave emergenza dettata dal Coronavirus che ha costretto l’Uefa ad adottare misure di sicurezza drastiche, come la scelta di far disputare quarti, semifinali e finale in gare secche in un’inedita Final Eight a Lisbona. Forte dell’impresa agli ottavi di finale, con la vittoria sul Liverpool, l‘Atletico Madrid si candida come possibile protagonista. Il tecnico Diego Simeone ha espresso il suo parere su questa particolare situazione nel corso di una conferenza stampa: “Come ho già detto dopo la partita contro l’Osasuna, la Champions è complessa. Ci sono grandi squadre e la competizione non cambierà. Sarà una Champions esigente, quella a partita secca”.