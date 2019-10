Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann o Godin? La partenza che più mi ha ferito è stata quella di Hernandez…”

Lunga intervista di Diego Simeone a El Larguero. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha toccato numerosi argomenti, tornando anche sul mercato estivo.

DIFENSIVISTA – “Non mi dà fastidio essere etichettato come difensivista, ma questo argomento sta diventando noioso. Il mio obiettivo è sempre quello di avere una squadra competitiva, che sia più vicina alla vittoria che alla sconfitta. Io so di cosa ha bisogno la squadra: l’abbiamo costruita in base a ciò che avevamo”.

RINNOVAMENTO – “Ciò che ci ha ferito di più è stata la partenza di Lucas Hernandez, perché era un giocatore cresciuto nel nostro club, come Saul o Koke. Con lui abbiamo lavorato per cinque anni…. Godin e Griezmann? Erano importanti, ma è più difficile sostituire Antoine. Ora abbiamo Joao Felix: speriamo che tra due o tre anni possa avere lo stesso rendimento del francese. Sapevamo che questo sarebbe stato un anno complicato, ma sento che il club sta continuando a crescere”.

MIGLIOR ALLENATORE – “Ammiro Klopp: ha perso e vinto con lo stesso stile e sa stare vicino ai giocatori…”.