Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann se ne è andato nel momento migliore”

Un nuovo capitolo della vicenda legata ad Antoine Griezmann, che in estate ha lasciato l’Atletico Madrid per approdare al Barcellona, una delle squadre rivali. Ha parlato del trasferimento l’allenatore dei Colchoneros Diego Simeone sulle colonne de La Nacion: “Quando venne a parlare con me avevo già capito che sarebbe andato a giocare nel Barcellona. Credo che abbia scelto il momento più appropriato per prendere questa decisione, così cercherà di migliorare in un’altra squadra. È un attaccante di talento, giovane e straordinario. Lo stimo davvero molto e c’è un modo perché l’affetti continui ad essere intatto: il rispetto”. L’ex centrocampista di Inter e Lazio – fra le altre – ha sempre speso parole importanti nei confronti del francese, campione del mondo a Russia 2018, nonostante la grande polemica che si è alzata per il suo passaggio in blaugrana.