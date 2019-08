Atletico Madrid, Simeone: “Il VAR? Dovrebbe essere gestito dagli ex arbitri”

E’ impegnato a preparare la prossima stagione, l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros, reduci dal secondo posto nello scorso torneo, cercheranno di strappare il trono al Barcellona, che in estate ha acquistato proprio la stella dei madrileni Antoine Griezmann. Nel frattempo, ai microfoni de La Nacion, il tecnico ha espresso quella che è la propria posizione sul VAR, spesso al centro delle polemiche nella passata stagione.

EX ARBITRI – “Il sistema mi piace e ci stiamo adattando alle nuove regole, ma potrebbe migliorare ulteriormente se fosse gestito da ex arbitri. Non possono essere gli stessi che vanno in campo a gestire i video, altrimenti poi c’è sempre il sospetto del ‘non ti espongo a errori e tu fai lo stesso con me'”.