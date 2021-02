Atletico Madrid, Simeone: “Joao Felix è guarito dal Covid. Il contratto di Suarez? Parliamo di campo”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha presentato in conferenza stampa la gara valevole per la Liga spagnola che vedrà i madrileni sfidare il Levante: Domani ci attende un test difficile, complesso, come d’altronde sono tutte le partite contro il Levante. E’ una squadra che gioca bene, propone un gioco che si è collaudato con il tempo. Inoltre hanno un organico più folto e quindi più calciatori per effettuare le rotazioni”. Simeone da domani può contare sul recuperato Joao Felix, guarito dal Covid: “Non ha avuto molti sintomi, quindi ha potuto lavorare un po’ a casa, è ansioso ma allo stesso tempo entusiasta. Sta bene, è fantastico poter contare su di lui domani. Rinnovo di Suarez? Preferisco parlare di campo”.