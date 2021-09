Atletico Madrid, Simeone lancia Griezmann: “Ho fiducia in lui, è importante per noi”

Diego Simeone fa il punto della situazione in casa Atletico Madrid

L'Atletico Madrid è chiamato a reagire dopo l'ultimo turno, terminato con un pareggio. I Colchoneros sono a due punti di distacco dai cugini del Real. La sfida nella Liga è già ripartita dopo il duello memorabile nell'ultimo campionato. Il tecnico Diego Simeone fa il punto della situazione in conferenza stampa, guardando anche alla sfida contro il Milan in programma tra otto giorni: "Sapete che non cerco scuse, ai tifosi interessa solo che i calciatori stiano bene quando scendono in campo. Per quanto riguarda Griezmann, posso dire che ho grande fiducia in lui, è un giocatore importante per la nostra squadra e questo è tutto ciò che devo dire". Infine Simeone fornisce la sua spiegazione sulla panchina di Luis Suarez contro l'Athletic Bilbao, nel match terminato per 0-0: "Dopo la sosta per le Nazionali ha avuto un problema, è normale che abbia bisogno di tempo per rimettersi in forma. Ma è importante per la squadra".