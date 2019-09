Atletico Madrid, Simeone lancia Morata e Diego Costa: “Due grandi giocatori, certo che possono giocare insieme…”

Vigilia di campionato per l’Atletico Madrid. I Colchoneros, dopo l’opaco 0-0 interno contro il Celta Vigo, vogliono tornare alla vittoria sul campo del Maiorca. Queste le parole del tecnico Diego Simeone raccolte da AS in conferenza stampa.

MORATA E DIEGO COSTA – “Sono due giocatori importanti con una grande forza fisica. Alvaro è al rientro, mentre Diego ha giocato fin qui regolarmente. Hanno molte possibilità di giocare insieme. L’astinenza da gol di Costa? Per un giocatore come lui è una situazione strana, stiamo lavorando per migliorare questo aspetto aumentando le sue possibilità di segnare”.

COSTRUZIONE – “E’ normale che ci voglia un po’ di tempo dopo aver cambiato tanto. La Liga è un campionato difficile per tutti e noi siamo ancora in fase di costruzione. Io devo pensare al bene collettivo, non ai singoli”.