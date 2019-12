Atletico Madrid, Simeone: “Non stiamo fermi a prendere il sole come qualcuno pensa…”

Stagione fin qui complicata per l’Atletico Madrid, fermo al sesto posto il Liga e che in Champions deve ancora staccare il pass per gli ottavi di finale. Del momento dei Colchoneros, alla vigilia della gara con il Villareal, ha parlato il tecnico Diego Simeone in conferenza stampa.

TRANSIZIONE – “Probabilmente sono stato frainteso, ho solamente detto che ci dobbiamo rinnovare come facciamo ogni anno. Chi pensa che dire transizione significhi stare a prendere il sole ed aspettare che i fiori escano da soli, non mi conosce. Le critiche, in questi otto anni, ci sono sempre state: ogni anno è stato detto che i giocatori non erano con me, che erano arrabbiati. E’ sempre succcesso. Pazienza, io penso solamente a ciò che voglio per la mia squadra. Il nostro obiettivo? Guardare di partita in partita. Il mio lavoro è trovare soluzioni per vincere: quando vinci, tutto sembra migliore”.