Atletico Madrid, Simeone pensa all’addio: corsa a due per prenderne il posto

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Diego Pablo Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid. Una stagione particolare quella vissuta dai Colchoneros che difficilmente sembra poter cambiare in positivo.

Secondo quanto riportano A Bola e il Daily Star l’idea di un cambio alla guida del club non è poi così impossibile. Infatti, la dirigenza starebbe già analizzando quale figura far succedere a Simeone. Due le piste più probabili: Mauricio Pochettino e Unai Emery. Il primo non ha nascosto il piacere di voler provare l’esperienza in Spagna, per il secondo invece si tratterebbe di un ritorno, dopo aver guidato, prima dell’Arsenal, il Siviglia. Esiste anche una terza ipotesi che è quella di José Bordalas, attuale allenatore del Getafe.