Atletico Madrid, Simeone: “Può succede di tutto da qui alla fine del mercato. Su Joao Felix…”

È intervenuto in conferenza stampa prima della prima partita di Liga contro il Getafe il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone: “Credo che tutti gli allenatori vogliano la squadra finita il prima possibile, anche e soprattutto per una questione mentale: così si lavora con i ragazzi che si avranno per tutta la stagione. Tutto può succedere fino al 2 settembre. Abbiamo avuto tre uscite importanti: Rodrigo al City, Griezmann al Barcellona e Lucas Hernandez al Bayern Monaco, tutte squadre prestigiose a livello internazionale, questo ci rende felici. Avevano la clausola rescissoria, era difficile quindi prendere decisioni su di essi”.

Su Joao Felix: “Non mi interessa caricarlo di responsabilità, sto cercando di continuare sulla stessa linea. Ha mente aperta per imparare e ascoltare, migliorando nei dettagli. Da quando è arrivato è già cresciuto molto e continuerà a farlo. Cercherò di ottenere il meglio da lui per lui e per la squadra”.