Atletico Madrid, Simeone: “Sarà una grande stagione per Diego Costa. James Rodriguez? Non ne parlo, ma Ancelotti…”

L’Atletico Madrid prepara il derby contro il Real Madrid nel New Jersey valido per un’amichevole pre stagionale. Come tutte le stracittadine, non sarà certo una gara qualunque. Intervenuto in conferenza stampa, come riporta Marca, Diego Simeone ha parlato della gara, ma ha anche affrontato diversi temi salienti: dalla prossima annata al mercato con particolare riferimento a James Rodriguez.

MERCATO – “Stiamo costruendo una buona squadra e vogliamo migliorarci sempre. Con il club sappiamo di cosa abbiamo bisogno. James Rodriguez? Non mi piace parlare di chi non è un nostro tesserato. Dobbiamo parlare dei nostri giocatori. Ancelotti (allenatore del Napoli ndr) ne ha parlato? Lo rispetto. Lo capisco. James è stato un suo calciatore ma io non ne parlerò”.

STAGIONE – “Dobbiamo essere competitivi e dobbiamo migliorare quanto fatto l’anno passato. Joao Felix? L’infortunio è stato uno spavento ma si è allenato e penso giocherà contro il Real Madrid almeno qualche minuto. Diego Costa? Ho sentito dire che era un momento difficile per lui, ma sono sicuro farà una grande stagione e come lui i suoi compagni che lo aiuteranno”, ha concluso Simeone.