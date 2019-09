Atletico Madrid, Simeone: “Sergio Ramos? Il guardalinee sa cos’ha detto…”

Nessuna rete nel tanto atteso derby di Madrid. Al Wanda Metropolitano, Atletico e Real si sono dovuti accontentare di uno scialbo 0-0, con la gara che, come riporta AS, è stata così commentata al triplice fischio finale dal tecnico dei Colchoneros Diego Simeone, il quale è tornato sull’episodio che ha visto per protagonista Sergio Ramos, con il difensore delle merengues che avrebbe rivolti insulti ad uno dei guardalinee.

ARBITRAGGIO – “Le cose che accadono sul campo rimangono in campo. Sergio Ramos? Il guardalinee sa cos’ha detto…”.

PRESTAZIONE – “E’stata una gara molto combattuta, con le formazioni che non volevano rischiare di subire il contropiede. Nel primo tempo abbiamo tenuto in mano la partita, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Nella ripresa invece ricordo solamente la parata di Oblak sul colpo di testa di Benzema. Dobbiamo migliorare, commettiamo errori da evitare”.

JOAO FELIX – “La sua sostituzione? E’ normale, ci sono momenti della gara in cui servono forze più fresche”.