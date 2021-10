Atletico Madrid, Simeone: “Strano non sfidare Messi. Koeman? Gli auguro il meglio”

L'Atletico Madrid si prepara alla sfida contro il Barcellona. Il tecnico Diego Simeone spiega il suo punto di vista

L'Atletico Madrid, reduce dalla vittoria ottenuta in extremis in Champions League contro il Milan, torna a pensare alla Liga. Il prossimo avversario è il Barcellona, che sta attraversando un momento difficile, come dimostra la disfatta contro il Benfica. Il tecnico Diego Simeone racconta quali sono le sue impressioni per la prima sfida ai catalani senza Leo Messi in campo nel corso della conferenza stampa: "Non abbiamo mai giocato contro di loro senza di lui. Vedremo cosa succede. Koeman? Sicuramente si trova in una situazione scomoda. Come allenatore, insieme agli altri colleghi, lo rispetto. Ha mostrato personalità e gli auguro il meglio, non sono io a dover valutare. Siamo molto impegnati e non ci preoccupiamo di quello che succede nelle altre squadre".