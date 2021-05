Atletico Madrid, Simeone: “Titolo diverso dal 2014, vittoria di squadra”

Il tecnico dei Colchoneros analizza la vittoria della sua squadra

L'Atletico Madrid è campione di Spagna. I Colchoneros tornano a festeggiare la vittoria della Liga a distanza di sette anni dall'ultima volta. Il capolavoro porta ancora una volta la firma di Diego Simeone. Il tecnico racconta a DAZN le sue sensazioni al termine della gara: "La prima sensazione è che è così difficile: con amici che sono andati via, con tifosi dell'Atletico che non ci sono più. Il fatto che siamo diventati campioni in questa stagione dà un gusto diverso. Abbiamo centrato i nostri obiettivi: era l'anno migliore per vincere il campionato. Quando l'arbitro ha fischiato la fine, Prima di tutto ho sorriso, mi è venuto da ridere: è stato naturale, non so perché. Un'allegria che mi è nata dentro. Io mi ricordo quello quello che mi passava per la mente quando andammo via dal Calderon: ero convinto che il club avesse un futuro e non mi sono sbagliato. Il club continua a crescere, tutti hanno fatto un lavoro enorme, anche la gente che non appare. Hanno dato al club una stabilità impressionante anche aldilà dei risultati. Sono stati sempre continui, mettendo sempre lo stesso impegno. Fra poco ci abbracceremo anche con i tifosi: dispiace che non siano qua".