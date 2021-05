Atletico Madrid, Simeone: “Vittoria figlia del ciclo di Godin e Diego Costa”

Il Cholo si racconta nella docuserie 'Simeone, partita in diretta partita per partita', disponibile su Amazon Prime Video.

L' Atletico Madrid si gode la vittoria della Liga. Un successo che arriva a distanza di sette anni dall'ultimo trionfo nel campionato spagnolo, quando i Colchoneros esultarono dopo aver pareggiato in casa del Barcellona in una sorta di spareggio per il titolo.

Diego Simeone, nel corso della docuserie 'Simeone, partita in diretta partita per partita', visibile su Amazon Prime Video, ha raccontato: "Abbiamo iniziato la stagione sapendo che sarebbe stata complessa, difficile con tanti ostacoli. Ma anche per le altre squadre. Abbiamo capito che fin dall'inizio si stavano preparando situazioni il passaggio dalla scorsa stagione a questa, con l'arrivo di giocatori vincenti. Abbiamo cominciato a sentire l'odore della possibilità che potremmo farlo bene. Questo deriva da un'eredità precedente che sicuramente è iniziata con Gabi, con Filipe Luis, con Godín, con Diego Costa, con Miranda... sono persone che hanno iniziato a segnare la strada del cambiamento. Grazie a quell'eredità, oggi quando arriva nello spogliatoio dell'Atlético cerca di vincere. Partita per partita, ma cercando di vincere".