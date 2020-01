Atletico Madrid, sorriso Vrsaljko: in campo dopo più di 1 anno

Sime Vrsaljko torna a sorridere e, soprattutto, a giocare. Il calciatore croato è stato schierato come titolare da Simeone per la partita del suo Atletico Madrid contro il Leganes. Per l’esterno si tratta del rientro in campo dopo l’operazione al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un anno.

Il classe 1992 ex Inter giocherà, dunque, la sfida delle 12 dei Colchoneros. Complici gli infortuni anche di Trippier e Arias, il Cholo ha deciso di dare fiducia proprio a Vrsaljko che fino ad oggi non aveva giocato neppure uno spezzone di una partita. L’ultima gara giocata risale al 13 gennaio scorso quando vestiva la maglia nerazzurro interista in Coppa Italia.