Atletico Madrid, Suarez ancora in gol: “Sono felice ma devo adattarmi al gioco di Diego Costa…”

Un gol di Suarez e uno di Carrasco hanno dato la vittoria all’Atletico Madrid di Simeone in trasferta con il Celta Vigo. Ancora il Pistolero, dunque, protagonista con la sua nuova squadra. Ha sempre segnato e non si smentisce neppure quando al suo fianco c’è un bomber come Diego Costa. Parlando ai microfoni di Movistar TV, l’ex Barcellona ha commentato proprio il suo feeling con l’attaccante colchoneros schierato titolare al suo fianco nell’ultima sfida.

Suarez: “Devo adattarmi con Diego Costa ma sono felice”

“Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro un avversario che rende sempre la vita difficile a chiunque quando si gioca in casa loro”, ha detto Suarez sul Celta Vigo. “Il Celta ha giocatori di grande qualità, che possono creare molti pericoli. L’importante è che abbiamo mantenuto la porta inviolata e che abbiamo vinto”.

A livello personale, Il Pistolero ha aggiunto: “Il feeling con Diego Costa? Tutti conoscono la sua qualità, gioca in questo club da anni ed è una persona molto importante per la società. Abbiamo cercato di adattarci nel migliore dei modi anche se non abbiamo mai giocato insieme. Equilibrio personale? Sono felice, felice di aver segnato oggi e per la vittoria quindi va bene”.