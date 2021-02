Atletico Madrid, tegola Joao Felix: positivo al coronavirus

Grane per l’Atletico Madrid, Joao Felix è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la stessa società madrilena attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club e sui profili anche social.

Il comunicato su Joao Felix

Come si legge nella nota dell’Atletico Madrid “Il giocatore portoghese è isolato in casa, rispettando le raccomandazioni delle autorità sanitarie e il protocollo LaLiga”. E ancora: “Il nostro giocatore João Félix è stato sottoposto a un test PCR che ha dato risultato positivo per COVID-19. L’attaccante rimarrà isolato a casa sua nel rigoroso rispetto delle raccomandazioni delle autorità sanitarie e del protocollo LaLiga”.