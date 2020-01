Atletico Madrid, Trippier difende Simeone: “È il miglior allenatore del mondo”

Momento difficile per l’Atletico Madrid. I Colchoneros, reduci dallo 0-0 interno con il Leganes, occupano il quarto posto in classifica in Liga insieme al Getafe. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico Diego Simeone, difeso però dal terzino Kieran Trippier nel corso di un’intervista alla BBC.

SIMEONE – “Per me è il miglior tecnico del mondo, quando giochi per lui ti rendi conto di quanto sia bravo. Ci sono altri bravi allenatori, come Klopp, Guardiola o Sean Dyche, ma sicuramente Simeone è uno di loro. La lingua? Non è un problema sul campo, so cosa chiede ai giocatori e cosa si aspetta dalla squadra”.

